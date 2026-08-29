Vozinha, debutto da sogno con il Colo-Colo: porta inviolata e 3-0 in Coppa del Cile

29/08/2026 | 09:40:17

Vozinha, l’eroe di Capo Verde, ha debuttato questa notte con la maglia del Colo-Colo, il club più grande del Cile. Nella sfida contro l’Union Espanola, valida per la Coppa del Cile, il portiere 40enne ha mantenuto la porta inviolata, si è preso gli applausi dei 20.000 tifosi presenti e ha strappato il pass per gli ottavi di finale, grazie al sonoro 3-0. Toccherà all’allenatore Fernando Oritz scegliere chi eleggere come portiere titolare tra Vozinha e il giovane Gabriel Maureira.

Foto: Instagram Vozinha