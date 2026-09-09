Volpato, lesione al flessore della gamba destra. Il comunicato del Sassuolo
09/09/2026 | 11:07:18
Il Sassuolo sarà costretto a fare a meno di Cristian Volpato almeno fino alla sosta. L’ala destra australiana aveva accusato un problema nel corso dell’ultima partita di campionato, pareggiata in casa del Bologna.
Il comunicato dei neroverdi: “U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Bologna-Sassuolo di domenica 6 settembre, il calciatore Cristian Volpato, dopo gli esami del caso, ha evidenziato una lesione di grado moderato al flessore della gamba destra.
L’attaccante ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
Foto: Instagram Volpato