Voller difende Rummenigge sul caso Musiala: “Devo proteggere Kalle”

23/11/2026 | 11:16:47

La vicenda Jamal Musiala continua a far discutere in casa Bayern Monaco. Dopo le dichiarazioni di Karl-Heinz Rummenigge sulle condizioni del giocatore e sul suo valore, è intervenuto anche Rudi Völler, che ha preso le difese dell’ex dirigente bavarese, invitando a contestualizzare le sue parole. “Devo proteggere un po’ Kalle”, ha dichiarato Völler a Sky90. Il direttore sportivo della nazionale tedesca comprende le preoccupazioni espresse da Rummenigge e ritiene che, dopo quanto emerso sulla situazione di Musiala, diversi club potrebbero avere delle riserve. “Nel club era già chiaro a molti che, dopo questi episodi, la maggior parte avrebbe preferito lasciar perdere”, ha spiegato. Völler ha comunque sottolineato come il Bayern non abbia mai considerato Musiala un giocatore da mettere sul mercato, tanto da avergli rinnovato il contratto. L’obiettivo dei bavaresi è quello di tornare a vedere il classe 2003 ai massimi livelli e raggiungere insieme grandi traguardi. L’ex attaccante si è soffermato anche sul ritorno in campo di Musiala contro il Colonia, dopo il lungo stop. “Il giocatore ha mostrato segnali incoraggianti e, secondo Völler, nonostante le difficoltà, conserva tutte le qualità che lo hanno reso uno dei talenti più importanti del calcio tedesco. “Ha fatto molto bene quando è entrato. Ha mostrato quello che sa fare”, ha commentato, ricordando il dribbling, la velocità e la capacità di gestire il pallone. “Bisogna sperare e credere che possa tornare quello di prima”. Il Bayern ha bisogno di Musiala nelle prossime settimane, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati e una stagione che entra in una fase delicata. Völler si è detto fiducioso sul suo recupero, auspicando che il talento tedesco possa lasciarsi alle spalle i problemi fisici e tornare a esprimersi al meglio.

foto: instagram Musiala