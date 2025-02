Vojvoda in dirittura al Como. I dettagli

Il Como è pronto a regalare un altro colpo a Cesc Fabregas. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club lariano è in dirittura d’arrivo per Mergim Vojvoda. L’esterno firmerà un contratto con il Como fino a giugno 2028.

foto: Instagram Torino