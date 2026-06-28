Vlasic: “Abbiamo dimostrato in passato di essere una squadra temibile una volta superati i gironi. Adesso pensiamo partita dopo partita”

28/06/2026 | 16:30:31

Il centrocampista del Torino e della Nazionale croata Nikola Vlasic, ha parlato ai microfoni della FIFA al termine della partita contro il Ghana. Queste le sue parole:

“Sono molto felice perché era molto importante vincere e conquistare i 3 punti. Ma la cosa più importante è aver superato il girone in questa competizione. Abbiamo iniziato il torneo in maniera un po’ lenta, onestamente. La sconfitta contro l’Inghilterra, poi le due vittorie consecutive. Credo che abbiamo comunque espresso un buon calcio finora. Abbiamo dimostrato in passato di essere una squadra temibile una volta superati i gironi. Adesso pensiamo partita dopo partita”.

Foto: Instagram Vlasic