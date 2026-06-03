Vlahovic e Juve: era già tutto previsto, fine del rapporto

03/06/2026 | 13:20:30

Dusan Vlahovic e la Juve si separano. Era già tutto previsto, una situazione assolutamente in linea con quanto vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane. Insomma, sarebbe stato sorprendente il contrario. Soltanto Spalletti stava continuando a chiedere il rinnovo, anche pubblicamente, ma la linea societaria e di Comolli era completamente opposta. La Juve aveva fatto un’offerta un massimo di 6 milioni, ma la richiesta era più alta di almeno 2-3 milioni a stagione. Fermo restando che tra premio alla firma e commissioni non saremmo mai arrivati a un accordo. Qualche giorno fa abbiamo svelato che Vlahovic è stato proposto a due club europei, in Italia al Napoli e c’è stato anche un sondaggio dall’Arabia.

Foto: Instagram Vlahovic