Virtus Entella, lesione al flessore per Francesco Forte. Il comunicato

25/11/2026 | 13:17:21

Brutte notizie per l’Entella che perde per infortunio Francesco Forte come si legge dal comunicato della società: “La Virtus Entella comunica che gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore Francesco Forte hanno evidenziato una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra.Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico biancoceleste”.

foto: sito Entella