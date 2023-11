Viola-Zappa, il Cagliari cala il bis al Genoa (2-1)

Il Cagliari vince 2-1 contro il Genoa, decide la rete di Zappa. La prima occasione arriva verso la mezz’ora di gioco gioco, Mancosu vede Martinez fuori dai pali e prova a sorprenderlo con una conclusione praticamente da metà campo ma il trequartsta sardo non inquadra lo specchio della porta. Il match si accende a dieci minuti dal risposo quando Vasquez riceve un calcio di punizione di Gudmundsson sul lato destro dell’area di rigore; la sua conclusione è potente ma va a pizzicare la traversa sopra Scuffet mentre cinque minuti più tardi Luvumbo vince il duello con Vasquez e supera Martinez ma per Guida l’attaccante della formazione di casa ha commesso una scorrettezza ai danni del difensore. La ripresa si apre con ritmi altissimi. Il Cagliari passa in vantaggio contro al 48′ con Nicolas Viola, subentrato proprio all’intervallo al posto di Mancosu. Ma il pareggio del Grifone è immediato con Albert Gudmundsson. I padroni di casa tornano a spingere e dopo aver sfiorato il vantaggio con Luvumbo, tornano in vantaggio con Gabriele Zappa: pallone lavorato al limite dell’area da Petagna che ha poi servito il suo compagno che ha battuto Martinez con un destro secco sul primo palo. Poco più di 20 minuti alla fine della partita e adesso i sardi si trovano sul 2-1. Torna avanti il Grifone a caccia del pareggio, sfiorandolo con Puscas al 91′ ma Scuffett salva tutto. Termina così 2-1 alla Domus Unipol Arena, il Cagliari trova la terza vittoria consecutiva (considerando anche la Coppa Italia).

Foto: Instagram Serie A