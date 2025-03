Viola-Gaetano-Luvumbo: 3-0 sul Monza e balzo Cagliari verso la salvezza

Il Cagliari ha ottenuto tre punti pesanti nella corsa per la salvezza: 3-0 sul Monza e quota 29 in classifica, a braccetto con il Verona che sarà impegnato domani contro il Parma. Il Cagliari ha creato poco nel primo tempo, ma ha sbloccato dopo 4 minuti della ripresa con Nicolas Viola bravo ad anticipare di testa D’Ambrosio su cross di Augello da sinistra. Al 28’ il raddoppio di Gaetano, che aveva preso il posto proprio di Viola, con una punizione che non ha lasciato scampo a Turati arrivato in ritardo. Al 48’ st il tris di Luvumbo, dopo una traversa di Pavoletti, con un bel diagonale su lancio di Gaetano. Il Cagliari porta a casa tre punti di platino, per il Monza la Serie B (non da oggi) è dietro l’angolo.

Foto: sito Cagliari