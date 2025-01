Vinicius perde la testa: espulso per aver colpito il portiere del Valencia. Lascia il campo trascinato dai compagni

Follia di Vinicus Jr. A poco più di dieci minuti dalla fine, l’arbitro viene richiamato dal VAR per rivedere un episodio nell’area di rigore del Valencia. Nell’area di rigore del Valencia, Dimitriesvski – portiere di casa – sembra pizzicare Vinicius sulla testa, mentre questi era in ginocchio e intento ad alzarsi: la reazione del brasiliano lo ha portato a colpire l’avversario al collo, che è subito crollato a terra. Al VAR, il direttore di gara ha rivisto quanto accaduto, scegliendo di rifilare il rosso a Vinicius: a quel punto il brasiliano non ci ha visto più, con Rudiger che lo ha probabilmente bloccato in tempo prima di una reazione nei confronti del direttore di gara. Vinicius furioso, è stato così trascinato fuori dal campo verso gli spogliatoi. Per Dimitriesvski è arrivato il cartellino giallo.

Foto: Instagram Vinicius