Vinicius: “L’eliminazione dai Mondiali è difficile da spiegare, lotterò per il nostro sogno di tornare in cima al mondo”

10/07/2026 | 19:00:13

Vinicius Jr. ha rotto il silenzio sui social dopo l’eliminazione del Brasile dai Mondiali: “A quasi quattro anni di distanza, rifletto di nuovo su cosa avrei potuto scrivere dopo la frustrazione di un Mondiale. Ho visto tantissime persone di tutte le età sostenermi e condividere il nostro sogno, e sarebbe ingiusto rimanere in silenzio. Ma avevo bisogno di qualche giorno per pensare. Indossare la maglia della nazionale è il più grande orgoglio della mia vita, ed essere eliminati agli ottavi di finale di un Mondiale è una sensazione molto difficile da spiegare. So quanto mi sono preparato, quanto ero concentrato e quanto desideravo questo per voi e per la mia famiglia. La frustrazione è immensa. Avevamo un gruppo abbastanza forte per andare molto più lontano, e non ci siamo riusciti. Chiedo scusa e lotterò per il nostro sogno di tornare in cima al mondo”.

Foto: twitter Copa America

