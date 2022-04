Vincono Inter e Milan, attesa per il Napoli: i calendari a confronto nella lotta scudetto

La corsa scudetto è più aperta che mai, con tre squadre che fin dall’inizio del campionato stanno lottando per portare a casa l’ambito tricolore. In una sfida così serrata, anche il calendario potrebbe avere un ruolo principale, con l’Inter che sulla carta ha un percorso più agevole, anche se in questo momento della stagione nessuna partita può essere sottovalutata.

Di seguito il calendario delle squadre impegnate nella sfida scudetto:

18 aprile: NAPOLI-Roma

24 aprile: Lazio-MILAN; Empoli-NAPOLI; INTER-Roma