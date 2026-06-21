Villas-Boas: “Farioli? Un grande e forte gestore di uomini, i giocatori hanno saputo mettere in pratica le sue idee”

21/06/2026 | 17:14:12

Il presidente del Porto André Villas-Boas, ha concesso un’intervista a O Jogo. Queste le sue parole su Farioli:

“Al di là di tutto ciò che riguarda il suo ambito tecnico e specifico, la leadership, la motivazione dei giocatori e il lavoro quotidiano, c’è l’uomo che si è rapportato con la struttura del FC Porto come nessun altro. Innanzitutto con Tiago Madureira, con Henrique Monteiro, con lo scouting, con le diverse strutture di supporto, con la performance, con l’area medica, con la nutrizione. Un grande e forte gestore di uomini e di risorse umane e, naturalmente, di giocatori, che in questa stagione si sono anch’essi superati e hanno assimilato le idee dell’allenatore come nessun altro. Hanno saputo rispettarlo e mettere in pratica in campo le sue idee, traducendosi in un FC Porto attraente e aggressivo nel pressing, che difende e onora il blasone del club. Se è il leader giusto della “famiglia portista”? Sì, senza dubbio. Il leader giusto della famiglia è un concetto che lui stesso ha creato e fatto proprio. E che senza dubbio ha difeso durante la stagione. E questo è anche molto “Porto”: la capacità che questi giocatori e l’allenatore hanno avuto di capire che questa è la nostra realtà e di adattarsi ad essa”.

Foto: Instagram Porto