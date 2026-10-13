Villarreal-Napoli, le formazioni ufficiali
13/10/2026 | 19:58:35
Il Napoli di Massimiliano Allegri fa visita all’Estadio de la Ceramica, casa del Villarreal. Calcio d’inizio alle 21:00.
Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri
Foto: Instagram Napoli