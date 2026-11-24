Villarreal, infortunio per Nathan Saliba: lesione ai legamenti della caviglia sinistra, sarà operato. Il comunicato

24/11/2026 | 11:56:59

Brutte notizie per il Villarreal, che dovrà fare i conti con lo stop di Nathan Saliba. Il giocatore ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia sinistra durante l’allenamento di venerdì scorso e sarà sottoposto a un intervento chirurgico a Madrid nelle prossime ore. I tempi di recupero saranno stabiliti in base all’esito dell’operazione, come si legge dal comunicato del club: “Il giocatore del Villarreal CF Nathan Saliba ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia sinistra durante un allenamento venerdì scorso e si sottoporrà a un intervento chirurgico a Madrid, eseguito dal dottor Van Dijk. L’operazione avrà luogo nelle prossime ore e il periodo di recupero del giocatore dipenderà dal suo andamento”.

Foto: x Villarreal