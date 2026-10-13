Villarreal: il portiere Gulacsi salterà la sfida contro il Napoli. Ha subito una rapina a mano armata questa mattina

13/10/2026 | 19:44:59

Shock in casa Villarreal. Il portiere ungherese Peter Gulacsi, secondo quanto riportato da PartidazoCope, avrebbe subito una rapina a mano armata questa mattina nella sua abitazione, mentre si trovava con la famiglia. Né lui, né la moglie e i figli sarebbero rimasti feriti nell’accaduto, ma il giocatore ha deciso di non giocare questa sera contro il Napoli. Scelta avallata dalla società.

Foto: Sito Villarreal