Vigorito: “Vincere il campionato di Serie C è durissimo. Ripartiremo da Floro Flores”

13/04/2026 | 23:55:28

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport nella sera della gara contro la Cavese e della festa per la promozione in Serie B.

Queste le sue parole: “Credo che siamo stati chiari tre anni fa, avevamo detto che ci sarebbero voluti tre anni per tornare in B. Siamo stati bravi profeti. Il calcio è bello in qualsiasi categoria, ma lo è ancora di più quando vinci. La cosa bella è che a cinque anni dall’ultima promozione io corro ancora, si vede che vincere fa bene. Su questa maglietta c’è anche la foto di mio fratello Ciro. Perché insieme abbiamo piantato un’erba forte in questa città. Noi ci teniamo al calcio, alla nostra parola e quando promettiamo lo facciamo con la convinzione di farlo. Quest’anno si festeggiano 20 anni di presidenza, i primi 4-5 li ho vissuti con mio fratello, gli altri 15 sempre con lui solo che lui è più furbo di me, si fa vedere di meno.

Futuro? Ripartiamo da Floro Flores. La squadra che vince non si tocca. Dobbiamo parlare di programmi, sederci attorno ad un tavolo e completare la programmazione ma non c’è dubbio che si riparte da lui. Il futuro non è mai domani: questi 20 anni sono il primo attimo che abbiamo vissuto, poi vivremo quello successivo. Ma ci sarà sempre l’impegno a fare qualcosa di buono”.

Foto: sito Benevento