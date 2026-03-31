Vigorito: “La Serie C è un inferno. Non è facile vincere quel campionato”

31/03/2026 | 17:33:06

Il Benevento è vicino al ritorno in Serie B. Domenica in sanniti potrebbero festeggiare in caso di successo a Salerno.

Il presidente, Oreste Vigorito, a Ottogol, ha parlato della stagione: “L’anno scorso è stata una delusione perché eravamo al primo posto alla fine del girone d’andata, ma occorre ricordare che quando siamo retrocessi ho detto che saremmo tornati in Serie B nell’arco di tre anni. Ciò non è detto che ci sarei riuscito, ma che avrei provato in tutti i modi di ottenere questo traguardo. Quando qualcuno mi scippa qualcosa, provo a riprenderlo ancora una volta e questa volta ci sono riuscito con l’aiuto di tutti. Sentirsi dire ‘ci ha portato indietro’ non è stato bello. Il ‘vattene’ di una volta per me è stato un ‘torna e portaci su’, altrimenti diciotto calciatori non arrivano in meno di un mese. Non si può dire che Vigorito lasci qualcosa o che non molla. Invito tutti, soprattutto i giovani, a non mollare mai. Continuamo a giocare a calcio, a sorridere e a fare la nostra parte per dare serenità”. “Come presidente ho sofferto la retrocessione come gli altri, ma a differenza degli altri sono stato criticato come se fossi il responsabile. Non mi ricordo gli stessi elogi quando ho vinto. I dolori sono sempre dolori, la capacità è quella di sopportarli. Tutti cadiamo. Noi sanniti ci rialziamo sempre. Voglio vedere la gente attorno a me come contro il Catania. Uscire dallo stadio con i bambini che sorridono e la gente che ti dà la pacca sulla spalla, questo è il motivo che mi porta a venire al campo e a spendere qualche soldo”.

Foto: sito Benevento