Viery: “Sto imparando una nuova cultura. E’ strano giocare con De Gea, lo sceglievo alla Play-station”

26/07/2026 | 22:40:10

Viery Fernandes ha parlato dal ritiro della Fiorentina: “Grosso mi chiede di essere intenso, di giocare con forza, di non essere troppo aggressivo quando esco dalla linea difensiva visto che qui il calcio è molto tattico ma sto apprendendo ogni giorno di più. Ho trovato una cultura molto differente non solo italiana ma anche di altri paesi perché la nostra è una squadra con tanti stranieri. Sto cercando di apprendere da tutti qualcosa, dal modo di parlare fino a quello di allenarsi. De Gea? Giocare con un portiere come lui è un motivo di orgoglio per me, perché lo usavo da bambino quando giocavo su FIFA alla Playstation e lo sceglievo sempre. Ora che sono qui è una sensazione strana allenarmi con lui. Parla molto con me e glie ne sono grato”.

Foto: Instagram Fiorentina