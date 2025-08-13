Ufficiale: Vieites risolve il contratto col Betis

13/08/2025 | 11:15:16

“Fran Vieites lascia il Real Betis Balompié. Il portiere galiziano (Pontecesures, 7 maggio 1999) è entrato a far parte della squadra giovanile del Verdiblanca nel 2022 dal CD Lugo e ha esordito in prima squadra nel 2023. Vieites lascia il club dopo aver giocato 20 partite ed essere stato membro della squadra che si è qualificata per la storica finale della UEFA Conference League del 2025. Il Club gli augura buona fortuna e successo nei suoi prossimi impegni professionali”.

Foto: X Real Betis