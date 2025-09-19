Vieira: “Siamo sulla giusta strada. Bologna squadra fortissima”

19/09/2025 | 12:18:44

In vista del match di domani contro il Bologna, il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

“Il pareggio contro il Como? È importante dal punto di vista della fiducia. Sul piano del gioco siamo sulla strada giusta, soprattutto dopo quanto fatto nella prima partita contro il Lecce. Abbiamo fatto anche un passo avanti: ho visto una squadra che ha giocato con coraggio e determinazione. Alla fine abbiamo ottenuto un punto meritato. Dall’altra parte, dobbiamo continuare a crescere: sia dal punto di vista difensivo sia offensivo possiamo fare ancora meglio, ed è questo il nostro obiettivo. Questo piccolo passo avanti è comunque positivo: abbiamo dimostrato di stare bene fisicamente e di essere stati alti tatticamente. Dobbiamo però gestire meglio tutto ciò, ma nel complesso abbiamo fatto vedere che siamo una squadra difficile da affrontare. Un aspetto che mi è piaciuto molto è stato come abbiamo festeggiato in panchina il gol segnato. Abbiamo affrontato momenti difficili nelle partite, ma per superarli serve la squadra e l’atteggiamento giusto. Quando vedo come hanno reagito i ragazzi in panchina dopo il gol, è una cosa molto positiva.”

Sulla Coppa Italia:

“Cambi per la Coppa Italia? Credo che siamo pronti fisicamente per affrontare la partita. Non vedo problemi né mentali né fisici: dobbiamo gestire gara dopo gara e concentriamoci sulla sfida di domani contro il Bologna. Poi penseremo alle altre partite.”

Sul match di domani:

“Ci aspettiamo un Bologna aggressivo, come lo è sempre stato, e che vorrà vincere in casa. È una squadra fortissima, con un ottimo allenatore.”

Foto: Instagram Vieira