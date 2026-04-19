Video: Juve, omaggio emozionante per Manninger. Buffon, Bonucci e Chiellini depositano fiori davanti alla porta

19/04/2026 | 21:02:05

Bellissimo omaggio per Alex Manninger allo Juventus Stadium, prima di Juventus-Bologna. Nel minuto di raccoglimento, Gigi Buffon, Antonio Chimenti, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci sono entrati in campo e hanno portato una corona di fiori davanti alla porta, con la scritta “Ciao Alex”.

Omaggio di tutto lo stadio che ha intonato cori al povero portiere austriaco, ricordiamo, travolto da un treno pochi giorni fa.

In lacrime Buffon, emozione anche per Chiellini e Bonucci e tanti tifosi sugli spalti.



Foto: sito Juventus