Vicario: “Pareggio amaro, avremmo meritato di vincere. Ma sappiamo quale direzione prendere”

22/10/2026 | 21:05:51

Le parole di Guglielmo Vicario a Sky: “Sicuramente è un pareggio molto amaro, soprattutto per quello che abbiamo prodotto nel secondo tempo. Penso che oggi meritassimo di vincere, ma non è arrivata la vittoria. Adesso, tra due giorni, ne abbiamo un’altra e dobbiamo recuperare e pensare al Lecce. Oggi, secondo me, siamo andati molto vicini a vincere. Sicuramente abbiamo incontrato delle difficoltà: loro sono una squadra fisica, che ti viene addosso e ti sporca la partita. Ci sono stati momenti in cui probabilmente non eravamo molto lucidi, ma alla fine penso che abbiamo provato in tutti i modi a vincere. Siamo andati vicini al gol, che è stato annullato per una questione di centimetri. Quindi sicuramente ci teniamo la reazione e guardiamo avanti. Ci siamo confrontati, ci siamo compattati e sappiamo qual è la direzione da prendere. Oggi penso che, a livello di carattere e di voglia, ci fossimo. Poi probabilmente hanno fatto la differenza i dettagli e anche alcune situazioni che non stanno girando come vorremmo”.

foto x juve