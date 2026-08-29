Vicario: “La Juventus è un sogno, questa maglia va guadagnata ogni giorno”

29/08/2026 | 23:44:29

Guglielmo Vicario ha parlato a DAZN: “Sensazioni? Molta emozione, sinceramente. Come ho già detto, per me è un sogno che si realizza, adesso bisogna cavalcarlo con entusiasmo, con umiltà e con equilibrio. Oggi è una grande serata per me sicuramente, per la squadra, per il risultato fatto, perché comunque vincere non è mai scontato, è quello per cui lavoriamo, ma non è mai facile, perché poi l’avversario va rispettato, è di valore, è ostico, ti sporca la partita, quindi è una vittoria che ci prendiamo al 100%, però da domani si riparte, non c’è tempo per posarsi sugli allori e godersi le vittorie. Domani già bisogna lavorare in direzione di domenica. Io penso che la maglia della Juventus vada meritato giorno dopo giorno. Quando entri a far parte di questo club capisci questo obbligo morale, io cerco di fare quello che mi viene chiesto. A volte mi riesce meglio e altre peggio, ma voglio sempre farlo con entusiasmo e concentrazione. Sceglie l’allenatore, io proseguo così”.

foto x juve