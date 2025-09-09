Veron: “Il vero obiettivo dell’Inter è vincere la Champions. Chivu? Bisogna dargli tempo”

09/09/2025 | 09:54:52

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato del momento in casa nerazzurra.

Queste le sue parole: “Non conosco Chivu, perciò non posso giudicare da lontano il suo lavoro. Di sicuro allenare l’Inter non è facile per nessuno, il discorso dell’esperienza in panchina conta fino a un certo punto. Semmai contano le qualità e la personalità. Cristian verrà valutato in base ai risultati, come succede a tutti i tecnici. Ovviamente bisognerà dargli tempo, ha appena cominciato. Lautaro rientra tardi dalla Nazionale e Calhanoglu è giù di corda? Quanto a Lautaro, può sempre inventare qualcosa anche se non è al top. E Calhanoglu resta un grande centrocampista”.

Poi sugli obiettivi dell’Inter e il rapporto con Zanetti: “Non lo sento spessissimo quindi non ho idea di cosa stia succedendo lì dentro. In compenso una squadra come l’Inter deve sempre pensare di poter vincere. Non sempre ci si riesce, ad esempio la scorsa stagione è finita senza titoli dopo aver sfiorato scudetto e Champions, ma l’ambizione è fondamentale. Penso che l’obiettivo vero sia sempre la Champions, dopo due finali perse. Però è dura, perché in Europa sono tanti gli ostacoli da superare”.

Foto: Instagram personale