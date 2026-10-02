Vergara: “Mancini mi chiede di stare tranquillo. Vogliamo giocarcela con tutti”

02/10/2026 | 23:15:02

Le parole di Vergara alla Rai dopo il pareggio contro la Francia: “Sicuramente questa partita ci lascia tanto ottimismo e fiducia in noi stessi, perché sappiamo che la Francia è una squadra forte e uscire un po’ scontenti per un pareggio ci può dare grande fiducia. Nel finale potevamo spingere di più e portarla a casa. Però no, non veniamo per di certo a difenderci, vogliamo giocare a viso aperto con tutte e giocarcelo. Sono felicissimo per il debutto e poi io gioco così, alla fine un debutto non è una partita, il mister mi chiede semplicemente di stare tranquillo e mi ha detto che quando giochi in quella posizione devi puntare”.

Foto: Instagram Napoli