Vergara: “Italia? La titolarità dipende da Mancini. Mi trovo meglio giocando a destra”

04/10/2026 | 18:30:17

Le parole di Vergara in una intervista concessa a Repubblica: “È stata un’emozione enorme, perché vestire la maglia dell’Italia è qualcosa di davvero speciale. Mi sono trovato bene anche in mezzo a tanti campioni: alla fine anche i francesi sono esseri umani. La punizione di Olise, per esempio, mi ha lasciato davvero a bocca aperta. La titolarità dipende dal mister. Io devo soltanto continuare a lavorare e farmi trovare pronto quando arriva il mio momento. Poi sarà il commissario tecnico a fare le sue scelte, ma è chiaro che spero sempre di poter giocare dall’inizio. Mi trovo meglio a destra, perché da mancino posso rientrare verso il centro e portarmi sul piede sinistro. È una zona del campo nella quale penso di poter sfruttare bene le mie caratteristiche”.

Foto: Instagram Napoli