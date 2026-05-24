Verdetti finali, Roma e Como in Champions. Suicido Milan. Lecce salvo, Cremonese in B

24/05/2026 | 22:54:55

Verdetti finali in Serie A. La Roma vince a Verona e torna in Champions. Vince il Como a Cremona e la conseguente sconfitta del Milan regala la Champions clamorosa ai lariani.

Il Lecce vince 1-0 contro il Genoa e si salva.

A San Siro clamoroso 2-1 del Cagliari.

La sblocca subito il Milan dopo 2 minuti con Saelemaekers. Il Cagliari pareggia con Borrelli al 20′. Milan anche fischiato all’intervallo. Brutto Milan. Nella ripresa, Allegri si gioca la carta Pulisic. Il Cagliari la ribalta al 57′. Calcio piazzato dove Rodriguez insacca la rete del 2-1 sardo. Il Milan accusa il colpo e non riesce a reagire. Anzi il Cagliari sfiora il 3-1 più volte. Maignan salva in più di una occasione.

Jesus Rodriguez lancia il Como al 35′ contro la Cremonese. Tiro deviato che inganna il portiere grigiorosso per la rete dei lombardi. Nella ripresa, i lariani trovano anche la rete del 2-0. E’ il solito Douvikas a trovare il secondo gol per i lombardi. La Cremonese però reagisce, al 55′ trova il 2-1 con Bonazzoli. Al 74′ episodio contestato. Assegnato un rigore scandaloso al Como. Protesta la Cremonese che si vede sventolare da Maresca due rossi. Poi segna Da Cunha dagli 11 metri.

A Verona, brutta Roma, molto meglio la compagine scaligera che sfiora un paio di volte il gol. Svilar salva. Poi cresce la Roma nel finale di primo tempo è Pisilli a sfiorare la rete. Al 93′ sega il 2-0 anche El Shaarawy, nel giorno della sua ultima partita in giallorosso.

Al Via del Mare il Lecce vuole sfruttare subito la chance salvezza. Al 6′ Banda insacca in rete la palla dell’1-0. Poi il Lecce soffre e si affida a Falcone. Il portiere e capitano salva sugli attacchi del Genoa. Il Lecce vince 1-o e si salva.

Foto: Instagram Fabregas