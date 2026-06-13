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Venezia su Gomes? Il ds del Saragozza: “Non regaliamo giocatori, vogliamo rinnovare il contratto”

13/06/2026 | 18:00:07

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Il Venezia ha messo gli occhi sul difensore del Saragozza Alejandro Gomes? Il ds del club spagnolo Lalo Arentegui ha risposto così in conferenza stampa: “Gomes ha un contratto in vigore, mancano due mesi di mercato. Contiamo su di lui, da tre mesi proviamo a rinnovare e aggiornare il contratto: non regaleremo nessun giocatore. L’idea è che il primo giorno di ritiro si presenti con un contratto o con un altro”.
foto sito saragozza