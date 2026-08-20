Venezia, si presenta Montipò: “Progetto avvincente, idee chiare. Obiettivo salvezza, ma non solo”

20/08/2026 | 10:43:54

Lorenzo Montipò è un nuovo portiere del Venezia.

L’estremo difensore, ai canali ufficiali del club, ha così parlato: “Al Venezia c’è un progetto importante, avvincente, un’idea forte, con investimenti importanti e la grande voglia di salvarsi per dare continuità al progetto e farlo crescere, ma non solo. Ho un gran ricordo del Penzo: è uno stadio dove si respira una grande atmosfera, con i tifosi che sono attaccati al campo e fanno sentire tutto il loro calore. Sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno una mano per conquistare punti. Sono molto carico per questa nuova avventura e non vedo l’ora di cominciare”.

Foto: sito Venezia