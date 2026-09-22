Venezia, la gestione conta più del mercato. Antonelli bocciato. E su Stroppa…

22/09/2026 | 23:45:24

Abbiamo dato la sufficienza piena al mercato del Venezia, quasi come incoraggiamento per gli enormi investimenti fatti. Ma la gestione conta più del mercato e fin qui il profitto del direttore sportivo Antonelli è stato disastroso. A parte che la squadra sembra una collezione di (costose) figurine ancora a caccia di un album. Ma la gestione (appunto) della vicenda relativa all’allenatore è la fotografia dell’attuale momento. Riepilogando: Stroppa prolunga a luglio fino al 2029 con tanto di momento celebrativo, come meritato premio per una fantastica cavalcata dalla Serie B. A quel punto ci sono due strade: lo difendi oppure lo cambi senza se e senza ma. Aggravante: se contatti altri allenatori (almeno un paio, Tudor e D’Aversa) ricevendo un no non puoi tenere Stroppa perché nessuno ha accettato la proposta. È un momento difficilissimo, lo stesso Antonelli si trova sotto la lente di ingrandimento. Auguriamo al Venezia di superarlo: cinque sconfitte e zero punti sono una bastonata, ma esistono ancora margini. Tuttavia gli errori sono stati troppi. Soprattutto: molto gravi.

Foto: sito Venezia