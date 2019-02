VELOCITÀ E VIZIO DEL GOL: CLARKE, IL PUPILLO DI BIELSA CHE HA STREGATO LE BIG INGLESI

Il Leeds è in piena lotta per la vittoria della Championship e, dopo un lungo periodo in vetta, nelle ultime giornate è finito al secondo posto e insegue la nuova capolista Norwich distante soltanto due lunghezze. Il lavoro di Marcelo Bielsa, nonostante il calo delle ultime settimane, sta portando i suoi frutti e i tifosi dei Peacocks possono finalmente tornare a sognare dopo anni di vero calvario. Oltre alle note stelle Jansson, Alioski e Pablo Hernandez, a stupire maggiormente finora è stato il giovanissimo Jack Clarke. Si tratta di un esterno offensivo che, in poco tempo, ha conquistato tutti con prestazioni di livello. Eppure, fino a qualche mese fa, era un perfetto sconosciuto, ma dal giorno del debutto in prima squadra ad oggi la sua storia è letteralmente cambiata. Gol, assist e giocate di pregevole fattura che hanno stregato le big di Premier League. Andiamo per ordine: Clarke nasce il 23 novembre del 2000 a York, storica città fortificata situata nell’Inghilterra nordorientale e fondata dagli antichi romani. Sin dai primi tempi dell’infanzia inizia a rincorrere il pallone per le strade del suo quartiere, con i suoi coetanei sfoggia un talento fuori dal comune e si distingue per scaltrezza e personalità. Le sue doti sono a dir poco sprecate per i campi di periferia e così sostiene e supera a pieni voti un provino per il Leeds United. Da quel momento in poi inizia la carriera di Clarke. Il gioiellino inglese conferma le attese e rispetta perfettamente le aspettative. Nei vari campionati giovanili si mette in evidenza sfruttando la sua velocità supersonica che gli consente di puntare l’uomo e di arrivare in porta con una facilità estrema.

Molti addetti ai lavori se ne accorgono e la dirigenza del Leeds gli fa firmare il suo primo contratto da professionista. Durante la scorsa estate, con l’avvento di Marcelo Bielsa in panchina, viene anche promosso meritatamente in prima squadra. Il millennial non si scompone e a piccoli passi inizia ad allenarsi agli ordini del Loco, un tecnico stravagante e piuttosto alternativo che, però, sa riconoscere il vero talento. L’argentino lo porta spesso in panchina, ma non lo getta subito nella mischia perché in questa stagione il Leeds si gioca davvero tanto, più precisamente la promozione e il ritorno in massima serie. Ma lo scorso 6 ottobre 2018, nella gara contro il Brentford, Clarke fa il suo esordio sorprendendo tutti. Questa si rivelerà semplicemente la prima di una lunga serie di presenze che gli permetteranno di sfoderare performance di spessore: 16 presenze, 2 gol e numerosi assist per i compagni, è questo il prolifico bottino di Clarke fino a questo momento. Numeri che hanno inevitabilmente attirato le attenzioni di alcune società di Premier League e, in particolar modo, del Liverpool di Jurgen Klopp. Clarke è destinato a una carriera degna di nota, ma intanto il suo unico pensiero resta centrare la vittoria del campionato con il suo Leeds, sotto l’ala protettiva del mentore Bielsa. Per le voci di mercato c’è ancora tempo, ma molto presto la stella del classe 2000 brillerà nel firmamento del grande calcio.

Foto: Leeds Live