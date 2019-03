Vecino: “Cancellata la brutta figura in Europa. Icardi? Lo aspettiamo perché…”

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo nel derby contro il Milan: “Siamo stati bravi dal primo minuto e abbiamo trovato gli spazi dietro ai loro centrocampisti per fargli male. Siamo stati bravi a cancellare la brutta figura di giovedì. Troppi alti e bassi? E’ una mancanza che dobbiamo correggere. Non è possibile avere così alti e bassi ma ripartiamo da questa prestazione per trovare continuità. Icardi? Ovviamente noi lo aspettiamo perché per noi è un giocatore importantissimo e speriamo di averlo per questo finale di campionato”, ha chiuso Vecino.

Foto: Twitter ufficiale Inter