Varela: “Sono molto grato al Monza per la fiducia riposta in me. In queste condizioni rendere al meglio diventa molto più facile”

23/11/2026 | 20:35:12

L’attaccante del Monza, Gustavo Varela, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Come affronto le aspettative attorno a me? Io voglio solo dare sempre di più e penso che quella che vivo ora sia una pressione positiva, che spero di poter avere per tutto il resto del campionato. Bisogna considerare la pressione al contrario: pensate a cosa significherebbe avere il peso di essere ancora a zero gol e dover cercare a tutti i costi la prima rete. È molto meglio avere la responsabilità di fare bene in ogni partita per accontentare i tifosi e chi ci guarda da casa, piuttosto che il pensiero di non essersi ancora sbloccati. Se sono grato al Monza per avermi affidato la 9 e il posto da titolare? Sono molto grato per la fiducia che hanno riposto in me. Dico sempre che il Monza mi ha dato una grandissima opportunità. Per un calciatore è tutto più semplice quando arrivi ogni mattina al centro sportivo e senti la fiducia dei compagni, della società e dell’allenatore: in queste condizioni rendere al meglio diventa molto più facile e spero di poter continuare su questa strada”.

Foto: X Lega Serie A