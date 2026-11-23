Varela è uno spettacolo (doppietta), la Fiorentina un disastro: 3-0 Monza

23/11/2026 | 22:38:39

Il Monza vince 3-0 contro la Fiorentina e interrompe una striscia di quattro sconfitte consecutive. Il primo tempo è stato caratterizzato dall’equilibrio tra le due squadre, che hanno creato poco senza riuscire a concretizzare le occasioni a disposizione. Il match cambia però al 43′, quando l’arbitro Doveri assegna un calcio di rigore in favore dei padroni di casa per un tocco di mano in area da parte di Dragusin. Varela si presenta sul dischetto e trasforma il penalty al 45′.

Nella ripresa il Monza approfitta della confusione della Fiorentina e trova la rete del raddoppio ancora con Varela, che firma così la doppietta personale. I brianzoli non si fermano e al 59′ trovano anche il gol del 3-0 con Robinson. Da quel momento in avanti è la Viola a fare la partita, senza però riuscire a trovare le reti necessarie per evitare la sconfitta. Il match si chiude così con il successo dei biancorossi.

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