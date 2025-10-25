Vardy: “Ci tenevo a segnare. La Serie A? Più tecnica e tattica della Premier”

25/10/2025 | 23:13:28

Jamie Vardy, attaccante della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta e il suo primo gol in Serie A.

Queste le sue parole: “L’emozione per il tuo primo gol in Italia? “Era un po’ che non esultavo, sono molto felice. Ci tenevo tanto a segnare e cerco sempre di mettermi nelle condizioni di farlo: oggi ci sono riuscito”. Come hai trovato la Serie A? “Campionato diverso da quello inglese, che è molto più fisico e veloce. Qui invece sono più tecnici e tattici: un bene per me, così posso crescere”.

Foto: sito Cremonese