Var o non Var, siamo proprio in un Abisso

Vogliamo sempre parlare poco, pochissimo, di arbitri. Lo stretto necessario. Ma è impossibile non andare su Rosario Abisso da Palermo. Premessa: il rigore finale, quello che propizia il 3-3 viola, otto arbitri su dieci non lo danno. E sembra un piccolo risarcimento per la Fiorentina che in questa stagione ha subito non pochi torti. Ma non possiamo e non vogliano entrare in questi discorsi, piuttosto è incomprensibile come Abisso non sia quasi mai sul pezzo e che abbia spesso (sempre?) bisogno del supporto. Basterebbe andare in archivio e verificare tutti i suoi errori recenti: sono troppi, insopportabili. Ai tempi della serie B un mucchio impressionante. Noi pensiamo che il Var sia utile e che debba aiutare, ma che non possa diventare la badante di un arbitro. Anche quando sei vicino all’azione, dovresti vedere e invece viaggi in perenne ritardo. Sì, siamo proprio entrati in un Abisso.

Foto: Twitter Onorio Ferrario