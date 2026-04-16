Vanoli: “Vedere lottare così la Fiorentina significa che qualcosa ho dato. Kean va avanti nel recupero”

16/04/2026 | 23:47:11

Paolo Vanoli ha parlato a Sky dopo la partita contro il Crystal Palace: “È stato bellissimo rivedere lo stadio e i tifosi che hanno spinto. Stasera tutti credevamo di fare l’impresa. Mi è piaciuto l’orgoglio di provarci fino in fondo. Questa è la prestazione più importante dell’anno. Abbiamo vinto contro una squadra di Premier, l’ho detto ai ragazzi. All’andata ci sono pesati gli errori individuali. L’ho detto, penso a lavorare tutti i giorni e il lavoro lo si è visto sul campo. C’è una società alle spalle che valuta tutti i gironi. Vedere lottare così la squadra significa che qualcosa gli ho dato. In tutti i processi ci vuole tempo. Stiamo mettendo le basi per dare a Firenze qualcosa di importante. Stasera il gol dell’1-0 ci ha tagliato le gambe. Ora non dobbiamo fare passi indietro perché a Lecce ci aspetta un campo infuocato. Il mio futuro? L’ho detto, penso a lavorare tutti i giorni e il lavoro lo si è visto sul campo. C’è una società alle spalle che valuta tutti i gironi. Vedere lottare così la squadra significa che qualcosa gli ho dato. In tutti i processi ci vuole tempo. Stiamo mettendo le basi per dare a Firenze qualcosa di importante. Stasera il gol dell’1-0 ci ha tagliato le gambe. Ora non dobbiamo fare passi indietro perché a Lecce ci aspetta un campo infuocato. Ndour? Io penso che tanti ragazzi sono cresciuti, lui e anche Fagioli. L’ho sempre seguito in U21, lui con Casadei e Fabbian sono i migliori. Sta avendo una crescita di mentalità. Si deve continuare. I centrocampisti devono accorciare per andare a fare gol e ci stanno dando grandi soddisfazioni. Con i giovani si deve avere pazienza. Fagioli ha avuto un problema intestinale. Spero di recuperare Brescianini che ci ha dato una grossa mano. Moise stasera ha avuto la febbre ecco perché non c’era. Sta andando avanti nel recupero del problema alla tibia”.

foto x fiorentina