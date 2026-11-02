Vanoli: “Siamo la Fiorentina e abbiamo una grossa responsabilità. Pedro Gonçalves esempio di professionalità”

02/11/2026 | 21:03:15

Paolo Vanoli commenta la vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo a DAZN: “Della vittoria sono felice, principalmente per i ragazzi. Meritavamo nelle precedenti partite di vincere ed era la strada giusta. Noi siamo la Fiorentina e quando indossiamo la maglia ho una grande responsabilità nel farglielo capire. L’io va messo da parte e conta solo il noi. Io sto conoscendo piano piano i ragazzi e viceversa. Sono convinto che la squadra abbia valore, ma dobbiamo capire che nel campionato italiano non possiamo prendere sempre due gol ogni partita. Siamo una squadra giovane e spesso gli episodi ci sono andati contro, sia contro l’Atalanta che contro il Como. Pedro Gonçalves è un esempio di professionalità. 4-2-3-1? Penso che gli interpreti ci sono per fare tante cose. Il problema è la disponibilità, tenere più la palla e riaggredire sempre l’uomo”.

Foto: X Fiorentina