Vanoli: “Questa squadra è giovane e talentuosa. Mettiamo un piccolo mattoncino per regalare qualcosa di importante a Firenze”

11/09/2026 | 23:38:47

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Venezia. Queste le sue parole:

“Come ho preparato questa partita in pochi giorni? Ho detto ai ragazzi che era chiuso un capitolo perché sono stanco di parlare dell’anno scorso, lo mettiamo in un cassetto, oggi c’è una squadra diversa con una identità da costruire, questa squadra è giovane e talentuosa. In gioventù si possono fare errori. Quando ho ricevuto questa chiamata sono venuto qui carico. Il talento va messo al servizio della squadra. Mastantuono è l’esempio: ha fatto benissimo in fase difensiva e ha fatto anche 3 gol. Sotto 1-0 ho visto una squadra lucida. Anche in panchina c’erano giocatori che hanno dato veramente una mano. Oggi inizia, mettiamo un piccolo mattoncino per regalare qualcosa di importante a Firenze. Se c’è da mettersi l’elmetto come lo scorso anno? Non si possono fare paragoni con l’anno scorso, sono squadre diverse con situazioni diverse. Quello che avete fatto fatica a capire l’anno scorso è che ogni situazione è diversa. L’anno scorso l’obiettivo primario era salvarsi e festeggiare il centenario. Sono venuto qui con il sorriso e grande entusiasmo perché è un piacere vedere questi ragazzi e allenarli. Ci sarà da migliorare e ci saranno magari difficoltà perché abbiamo preso gol, ma voglio fargli capire cos’è Firenze”.

Foto: X Fiorentina