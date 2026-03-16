Vanoli: “Piccoli è un diamante grezzo. Non voglio parlare di svolta definitiva”

16/03/2026 | 23:12:26

Paolo Vanoli commenta così a DAZN la vittoria della Fiorentina a Cremona: “Parisi si merita questo gol perché è da tanto che sta facendo bene.Per il resto abbiamo fatto una vittoria importante contro una diretta concorrente. Secondo me si poteva fare molto meglio nella gestione perché a volte non importa andare a fare gol in avanti, meglio gestire. Siamo cresciuti piano piano, c’è voluto del tempo ma abbiamo ancora margini di miglioramento. La cosa più difficile è stata ricreare un’unità d’intenti e credo che stasera abbiamo fatto un ulteriore step. Firenze si merita molto di più ma questa è la nostra stagione e dobbiamo portarla in fondo. Abbiamo anche la Conference in cui dobbiamo essere bravi a recuperare energie, in Polonia sarà difficilissimo. Con Kean abbiamo lavorato tanto per averlo in panchina, volevo farlo entrare 7-8 minuti poi Ranieri ha avuto i crampi e ho dovuto cambiare lui. Ma Moise è un giocatore importante. Roberto è un diamante grezzo, deve migliorare tanto ma ha potenzialità, sta crescendo piano piano. Stasera un gol da grande attaccante ma a volte si abbatte un po’ di testa. Non voglio più parlare di svolta definitiva. Era uno scontro diretto e nel girone di ritorno li stiamo sfruttando meglio. Ma mancano ancora 9 partite, restiamo con i piedi per terra anche perché la Conference ci porta via tante energie”.

foto x fiorentina