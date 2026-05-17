Vanoli: “Gara attenta, bravi a sfruttare le paure della Juve. Futuro? Se resto voglio una Fiorentina di livello”

17/05/2026 | 14:35:31

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha analizzato a Sky la vittoria contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Rimpianti non ce ne sono. Penso che i ragazzi abbiano dimostrato di tenerci, sapendo quanto Firenze aspettasse questa partita. Faccio i complimenti ad un gruppo di uomini che ha onorato fino alla fine il campionato nonostante la stagione”.

Sente suo il gruppo anche per la prossima stagione? “Mi sono già espresso. Oggi mi voglio solo godere questa grande vittoria, che testimonia come senza pressione riusciamo a giocare bene anche noi. Quello che sottolineo è che la salvezza è stata raggiunta. La società ha sempre avuto stima, non ho niente da dire”.

Sente di meritare di restare? “Ci sono i numeri: quando la società mi ha chiamato mi aveva dato un obiettivo e io l’ho raggiunto. Ora sarà la società a decidere. Se io fossi il prossimo allenatore della Fiorentina, vorrei una squadra di alto livello”.

Ha percepito la paura della Juventus? “Secondo me oggi siamo stati veramente bravi nei duelli e nei raddoppi sulle catene laterali, là dove La Juve ha grandi giocatori. Appena ci siamo schiacciati loro diventano pericolosi, ma noi abbiamo fatto una prestazione attenta e di coraggio, sfruttando gli spazi che ci lasciavano in contropiede”.

Foto: sito Fiorentina