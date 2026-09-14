Vanoli: “Firenze si innamora non del risultato, ma di come si suda la maglia. La squadra mi entusiasma”

14/09/2026 | 17:13:14

Paolo Vanoli, subentrato a Fabio Grosso, ha cominciato bene la sua seconda avventura alla guida della Fiorentina battendo il Venezia 2-4 fuori casa. Il tecnico ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club.

Sul primo obiettivo: “Il primo obiettivo per una squadra giovane e rinnovata è quello di conquistare la piazza e la tifoseria. Io penso che sia una base importante. Credo che contro il Venezia hanno capito di cosa parlavo. Penso che sia una squadra di talento, che, come dico io, è fine a se stesso se non giochi per il compagno. Ai ragazzi ho detto che la gente di Firenze si innamora non del risultato, ma di come si suda la maglia. Questa pagina bianca, che siamo adesso, deve essere un mattone per costruire una casa”.

Sulla Fiorentina che ha ritrovato: “Sicuramente cambiata. C’è anche un Vanoli cambiato e carico, perché questa è una squadra che mi entusiasma, una proprietà che Firenze non deve farsi scappare e che mi ha sempre sostenuto. Gli investimenti fatti dalla famiglia Commisso dimostrano la voglia che hanno di dare qualcosa a Firenze. Ora non dobbiamo esaltarci, a Firenze manca un po’ la parola equilibrio. Dobbiamo stare vicino a questa squadra. In questo campionato ci saranno degli alti e bassi”.

Sulla proprietà: “Vederli ogni giorno al fianco della squadra è importante. La bellezza di questa famiglia è che si è ributtata al 100% in questo club. Lo ha dimostrato sul mercato e con il nuovo progetto. Mi hanno sempre sostenuto nei momenti difficili e mi hanno riaccolto con un grande abbraccio”.

Sul Pisa, prossimo avversario in Coppa Italia: “È un derby e una partita importante. Abbiamo un trofeo solo, che è quello della Coppa Italia e dobbiamo mentalizzarci su questo. Dobbiamo dare sempre tutto in ogni partita. Abbiamo della competizione in squadra ed è giusto che ci sia. Non dobbiamo sbagliare contro il Pisa. Ho spiegato ai ragazzi cos’è il derby qui a Firenze”.

Foto: Instagram Fiorentina