Vanoli: “Abbiamo una squadra talentuosa. Quando Paratici mi ha chiamato ero entusiasta”

08/10/2026 | 22:14:24

Le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli a Dazn: “Il mio entusiasmo di essere rientrato si vede anche dalla mia espressione. Quando ho ricevuto la chiamata dal direttore l’ho accolta con grande entusiasmo e con voglia di scrivere qualcosa di Importante. Io non ho nessuna rivincita, non è nel mio modo di pensare. Do un valore importante a quello che è successo lo scorso anno ma quello è il passato, noi dobbiamo guardare al futuro. Abbiamo una squadra giovane, una squadra talentuosa e dobbiamo lavorare ogni giorno per fare crescere questo talento”.

Foto: Instagram Fiorentina