Van Persie spera nel recupero di Ueda: nel mirino la sfida contro l’Inter

Non di certo un grande esordio per van Persie sulla panchina del Feyenoord. Il tecnico, infatti, ieri non è riuscito ad andare oltre al pareggio contro il NEC. Adesso la compagine olandese, però, dovrà mettere nel proprio mirino la sfida contro l’Inter che sarà ben più importante e complessa. A preoccupare il mister olandese sono le condizioni di Ayase Ueda che nell’ultimo match è rimasto ai box. La speranza è quella di riaverlo almeno in panchina per la partita contro i nerazzurri visto che si tratta di uno dei calciatori più pericolosi della rosa. Queste le parole di Robin in merito a ciò: “Dovremo aspettare e vedere come vanno le cose lunedì”.

FOTO: X Feyenoord