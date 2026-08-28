Van der Brempt in chiusura al Sassuolo. Una rincorsa da luglio

28/08/2026 | 16:55:58

Ignace Van der Brempt lascia il Como e va al Sassuolo. Una rincorsa che parte da luglio, esattamente dal 6 quando avevamo parlato in esclusiva di una richiesta ufficiale. Già allora avevamo segnalato che il Sassuolo avrebbe chiesto l’obbligo e non il diritto. Obbligo che il club emiliano ha garantito pochi minuti fa. Il Genoa è stata aggrappato fino a ieri sera, ma pensava di prenderlo in prestito con diritto, mentre il Como chiedeva solo obbligo per il terzino destro classe 2002. Diego Lopez ha traccheggiato, tattica sbagliata, e il Sassuolo (evidentemente stanco di aspettare Belghali dopo l’accordo con il Verona) gliel’ha portato via.

Foto: Instagram Van Der Brempt