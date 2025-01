Van der Brempt: “Alli? Spero di vederlo presto in campo. È un bel colpo”

Ignace Van der Brempt, difensore del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della partita contro l’Udinese, valida per la 21ª giornata di Serie A. Il giocatore belga ha parlato dell’arrivo di Delle Alli, delle sue aspettative per la partita e della situazione della squadra: “Spero di vederlo presto in campo ad aiutarci. È davvero un bel colpo il suo arrivo”.

Foto: Instagram Como