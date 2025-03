Valverde (all. Athletic): “Non voglio parlare dell’arbitro. In casa siamo forti, speriamo di poter rimontare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma: “Non voglio parlare dell’arbitro. Abbiamo iniziato a prendere i gialli troppo presto. Non ho molto da aggiungere. C’era un grande ambiente e la Roma è una grande squadra. E’ stato molto leggero con i cartellini”.

Sul ritorno: “In casa siamo forti e speriamo che ci sia la metà dell’ambiente che abbiamo trovato qui. Ambiente straordinario, caldissimo. Speriamo di poter rimontare. Loro hanno Dovbyk, Dybala, Soulè, giocatori che possono risolvere la partita, ma il ritorno lo giochiamo in casa. Entrati nello spogliatoio pensiamo già alla prossima e proiettati verso il ritorno al San Mames. Non ci resta che vincere nel nostro stadio. Che è quello che cerchiamo di fare sempre”.

Sul secondo gol: “Non c’è mai un buon momento per prendere il gol. Quando noi abbiamo segnato loro hanno spinto in maniera continua. Avevamo un discreto controllo della partita, tranne quando siamo andati in inferiorità e sono riusciti a trovare la giocata decisiva. Quando la partita è equilibrata non c’è mai un buon momento per prendere gol”.

Su Unai Gomez: “In certe partite lo vogliamo vedere di più. Siamo contenti di lui e delle sue prestazioni. In partite come queste bisogna farsi vedere e lui l’ha fatto”.

Sull’infortunio di Vivan: “Domani approfondiremo”

Infine: “Quando sei costretto a ripiegare molto, spazi un pallone lontano. La Roma è una squadra forte non è debole. Qualcosa non ha funzionato ma dobbiamo guardare avanti e abbiamo già dimostrato di valere tanto”.

Foto: Marca