Valencia, parla Soler: “Atalanta avversario facile? Assolutamente no. Florenzi ci aiuterà molto, ho parlato anche con Ruiz”

Carlos Soler, esterno del Valencia, ha parlato ai microfoni Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Atalanta in Champions League: “Sono entrato nella cantera a 7 anni e ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Sono in questo club da 16 anni, mi ha trasmesso dei valori importanti, in campo e fuori. Avevo cominciato a studiare giornalismo, ma da quando gioco in prima squadra non ho molto tempo libero. Mi sono aperto una porta per il futuro, la carriera del calciatore è corta”.

Com’è stata la tua Champions finora?

“Mi sono infortunato a inizio stagione e ho saltato le prime 2 partite. Sono tornato per la sfida con il Lille, ma non c’ero al ritorno. Poi sono tornato a dispozione per gli ultimi due match, quelli decisivi: con il Chelsea meritavamo la vittoria, poi abbiamo fatto l’impresa ad Amsterdam. C’era consapevolezza, sapevamo di potercela fare”.

Florenzi vi ha già dato indicazioni su come affrontare l’Atalanta?

“Ci aiuterà molto. È stato tanti anni a Roma, anche come capitano, e sarà utile. Ho parlato anche con Fabian Ruiz, ha detto che è una squadra tosta ma l’abbiamo studiata bene”.

Che partite ti aspetti?

“A molti sarà sembrato un buon sorteggio, ma è una squadra di qualità, che manda tanti giocatori in rete. Ha il miglior attacco della Serie A, dobbiamo stare attenti. Abbiamo possibilità di passare il turno, credo che la partita chiave sarà quella del Mestalla. Zapata è il bomber ma viene da un infortunio. Poi ci sono Muriel, Ilicic e Gosens. Gomez è il giocatore migliore: chi lo conosce solo per il ballo non sa nulla”.

Foto: Daily Star