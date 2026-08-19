Valdepenas: “Sono contento di essere alla Fiorentina. Mastantuono? Tecnicamente è incredibile”

19/08/2026 | 15:24:33

Il nuovo calciatore della Fiorentina, Victor Valdepenas, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Perché non ho convinto Mourinho e come mai la scelta Fiorentina? Sono molto orgoglioso del mio percorso al Real che mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Ora però sono contento di essere qui, spero di restituire tutta questa fiducia sul campo. Io come Marcos Alonso? Per me è un onore che mi paragonino a grandi giocatore. io però cerco solo di migliorare e dare il massimo. Mastantuono? Sono molto contento che lui sia qui. Lui tecnicamente è incredibile ed è anche una grande persona”.

Foto: sito Fiorentina